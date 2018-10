PALERMO - Ci sono le prime citazioni a giudizio per le consulenze "inutili" dell'Ars. Si tratta di Salvo Pogliese, Antonio Venturino e Francesco Rinaldi, componenti dell’Ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nel quinquennio 2013-2017.

da uno a otto mesi, “a soggetti individuati fiduciariamente, senza indicare l’oggetto specifico della consulenza, ma solo con la generica ed evanescente indicazione della materia, senza peraltro dare contezza né della professionalità dei soggetti di volta in volta incaricati, né della strumentalità funzionale di ciascun incarico”.i tre onorevoli hanno provocato un danno erariale così suddiviso: 16 mila euro per Pogliese, 25 mila per Venturino e 112 mila per Rinaldi.principi sanciti e protetti a livello costituzionale, quali il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui sono diretta emanazione i principi di economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.La Procura contabile aveva già citato in giudizio per danno erariale gli ex deputati trapanesi Salvatore Antonino Oddo e Paolo Ruggirello, deputati questori dell'Ars nella passata legislatura. Entrambi hanno chiesto di “patteggiare”. Si sono accordati per pagare il 30 per cento della contestazione complessiva: poco meno di 200 mila euro per 45 consulenze e incarichi.on si ferma. Ci sono altri ex deputati dell'ufficio di presidenza che saranno chiamati a rispondere di un danno erariale da 700 mila euro.