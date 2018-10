Una serata organizzata tra personaggi inquietanti e storie passate della tradizione siciliana, è "La notte dei Pupi Viventi”, mercoledì 31 ottobre alle 21.30 alla Fondazione Trigona. Le storie a cui Alessandro Accardi, Walter Pegoraro e Silvia Trigona daranno vita, affronteranno il tema della Morte in maniera ironica, a tratti commovente e misteriosa. A fine performance, la festa proseguirà in sala grande con dj-set per ballare e divertirsi fino a tarda notte.

Anche a Ficarazzi, torna la tradizione con la prima edizione della Fiera dei Morti, giovedì 1 novembre dalle 16 alle 24 presso l’atrio della Casa Comunale.

A Sanlorenzo Mercato la festa per i bambini è "Halloween al Mercato", tre ore di divertimento con gli animatori di Mago Lollo Animazione, tra balli, giochi e dolcetti.

Per i più grandi, nella notte di Halloween, non possono mancare party in maschera e concerti. Appuntamento sulle terrazze della Rinascente al Mozzarella Bar e ristorante Obicà, con un party accompagnato dalla musica live dei Jack and the Starlighters.

'Samhain' è il capodanno celtico e la soglia tra la morte e la vita, momento di rinascita interiore, varco tra il mondo dei vivi e il mondo in cui dimorano i nostri antenati. L’appuntamento è alla Lanterna Magica conMezzanotte da brividi al Rouge et Noir, mercoledì 31 ottobre, con la proiezione alle 23.30 del capolavoro di George A. Romero, realizzato nell’emblematico ’68 e da allora insuperato punto di riferimento di centinaia di pellicole del genere horror nonché di una sterminata produzione letteraria e fumettistica.Due giorni di festa alla residenza Fraginesi, tra corsi, workshop e proiezioni dedicati alle origini, alle tradizioni e alla cultura della festa di. Si comincia il 31 ottobre alle 10 fino alle 18 con il corso di danza celtica irlandese, con gli Irish Quartet e le attività si concluderanno giovedì 1 novembre.Una risposta alternativa e provocatoria alla Festa di Halloween, è lanel centro storico di Palermo, promossa la sera di mercoledì 31 ottobre dall’associazione “Regina Coelorum”. Saranno almeno un centinaio le persone che sfileranno lungo gran parte del centro storico, ognuno portando con sé la storia di un beato. Questa iniziativa vuole essere la proposta alternativa ad Halloween per scongiurare il pericolo che feste di altre culture possano distruggere le nostre più importanti tradizioni, come quelle legate alla Festa di Tutti i Santi e a quella dei Morti.Come ogni anno, a Palermo si terrà la tradizionale, dal 31 ottobre al 2 novembre a Parco Villa Filippina. Prodotti d'artigianato per i più grandi e pupi di zucchero, frutta martorana e giochi per i bambini. La Fiera dei Morti fa riscoprire vecchie usanze e antiche tradizioni, con le tipiche bancarelle dove poter acquistare giocattoli e dolciumi di ogni genere.Per recuperare la tradizione della Festa dei Morti, venerdì 2 novembre, appuntamento conal Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, che aprirà i cancelli a partire dalle 6.30 con le musiche popolari del coro diretto da Pia Tramontana, mentre il Cimitero degli Inglesi all’Acquasanta a partire dalle 9 ospita performance e monologhi d'autore recitati da attori teatrali seguendo il filo conduttore della memoria.Spazio anche a tante attività che comprendono appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini, per farli divertire, giocare e travestire. Mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre il centro commerciale La Torre organizza. Durante i due giorni della manifestazione la galleria del centro commerciale si trasformerà in un posto magico dove, dalle 16 alle 20, i bambini potranno approfittare di varie attività e giochi con animazione e realizzare le proprie mascherine da indossare.Anche al Forum Palermo l'appuntamento è per mercoledì 31 ottobre in piazza Fashion, cone con lo spettacolo "La porta magica: dolcetto o scherzetto?".L’Oratorio chiesa Don Orione in collaborazione con King animazione e spettacolo organizzano, invece, il contro-Halloween, una Festa per tutti i bimbi che vogliono divertirsi senza maschere e costumi spaventosi mantenendo la tradizione siciliana. In programma uno spettacolo di Magia con animali, parata con Tantissime Mascotte, gonfiabili e tanti giochi.Al Mercato Excelsior una serata con cena e musica dal vivo della Treephase Band. Al, a partire dalle 21, concerto dei RIP Revival Italian Project, che propone un ampio repertorio con musica italiana d’autore, dagli anni ’60 agli ’80, in un revival che intende omaggiare i più grandi artisti nazionali, ormai scomparsi. All'Astoria Palace Hotel la serata è organizzata da, con cena, musica live e dj set per ballare e divertirsi fino a tarda notte.Al Dorian al Tasmira appuntamento con la festa a tema, mentre al Fabric Club House il party è a tema, anche all'Atelier tra cibo e musica, al Costa Ponente serata firmata da Notorius con il, all'la festa è organizzata da Shut Up & Exit 10&Love, alcon il dj Sam Paganini, al Rocket Bar la, all'Officina Di Dioe infine, il 31 ottobre ai Candelai, organizzato da Palermo Pride, Party Nudo e Sicilia Queer Filmfest.