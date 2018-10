è solo il primo passo di una strategia più complessa che nei piani della Regione dovrebbe portare o al trasferimento delle azioni della società nel portafoglio della Sas (servizi ausiliari Sicilia) o alla fusione per incorporazione della "società salvagente" in Sas oppure alla creazione di una newco che assorbirebbe entrambe le compagini societarie: in ogni caso si arriverebbe a una società con un organico di oltre 2.500 persone. Il progetto emerge dalla nota di aggiornamento del Def regionale, approvata dalla giunta, e trasmessa all'Assemblea regionale siciliana. "Il governo - si legge nella nota al Defr - intende procedere alla cessione, da parte di Espi alla Regione, della quota di partecipazione dello stesso Espi in Resais; successivamente il governo valuterà le migliori modalità per realizzare sinergie tra Sas e Resais, attraverso il trasferimento della partecipazione azionaria in Resais dalla Regione alla Sas o alla fusione di Resais in Sas o per incorporazione della prima nella seconda o con la creazione di una nuova società". Al momento il capitale di Sas è detenuto per l'82,72% dalla Regione; gli altri soci hanno in portafoglio tutti l'1,23% delle azioni: Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Asp Palermo, Asp Ragusa, Asp Siracusa, Asp Caltanissetta, Asp Trapani, Asp Agrigento, Asp Messina, Asp Catania, Asp Enna, IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo", azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta Specializzazione, azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, azienda ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo. (ANSA).