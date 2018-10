"Tutti gli studenti della residenza - raccontano gli associati di Progetto universitario - sono riusciti ad evacuare l’edificio senza particolari problematiche". Questa mattina i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno avuto accesso alle riprese delle telecamere dell'ente per verificare l'origine dell'incendio. - sono riusciti ad evacuare l’edificio senza particolari problematiche". Questa mattina i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno avuto accesso alle riprese delle telecamere dell'ente per verificare l'origine dell'incendio.

Nessun danno e nessun rischio quindi, solo un po di paura e diverse polemiche. "Più volte come associazione studentesca presente all’interno della struttura - continuano i ragazzi di Progetto universitario - avevamo segnalato la presenza di notevole quantità di materiale infiammabile accatastato all’esterno della struttura. Appena dieci giorni fa, un altro principio di incendio era stato domato da alcuni residenti della struttura. Come associazione studentesca e - concludono - come residenti della struttura richiederemo ancora una volta che l’intero materiale venga rimosso in tempi rapidi".

Cartoni e rifiuti di altro materiale sono divampati nella facciata secondaria dell'edificio, quella che guarda a via Brasa. Si tratta dello stesso edificio che ospita i locali della mensa e che erano stati inaugurati proprio nella mattinata di ieri. L'allarme è durato comunque pochi minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e l'incendio è stato domato senza far registrare danni a persone o cose."Più che di un incendio - dicono gli uffici dell'ente - si è trattato di una vampata causata dall'accumulo cartoni e sterpaglie che hanno preso fuoco a causa di una cicca di sigaretta. Non si sono registrati danni alla struttura e il sistema di sicurezza ha funzionato benissimo dato che tutti i ragazzi sono usciti dalla struttura immediatamente".