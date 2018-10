SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) - Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio sul lungomare di Santa Teresa di Riva, nel Messinese. Due auto si sono scontrate frontalmente e il bilancio è pesante: un morto e tre feriti. A perdere la vita il 73enne Pietro Russo, residente a Giardini Naxos, che era alla guida di una Renault Clio. In via dei Marinai l'airbag della sua auto si sarebbe aperto senza un reale motivo, facendogli perdere il controllo del mezzo.La Renault Clio ha invaso la corsia opposta scontrandosi in un violento frontale con una Voyager Chrysler con a bordo un 54enne di Santa Teresa di Riva e il proprio figlio. Sul posto è arrivata l’ambulanza in pochi minuti. I sanitari, viste le gravi condizioni del 73enne, hanno chiesto il supporto dell’elisoccorso che ha trasportato l'uomo all’ospedale Papardo di Messina, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. La moglie del 73enne è stata trasportata all’ospedale di Taormina: feriti in maniera non grave le due persone a bordo della Chrysler. In zona il traffico ha subito notevoli rallentamenti.