Il Gip di Sciacca (Ag), Rosario Di Gioia, che lo ha interrogato nel carcere Pagliarelli di Palermo, entro 48 ore dovrà decidere se convalidare o meno il fermo. Sutera, secondo la Dda di Palermo, era tornato a occupare il ruolo di capo di Cosa nostra della provincia di Agrigento. Al magistrato che lo ha interrogato ha detto: "Fuggire all'estero? Macché, mi stavo solo sfogando con un ragazzo tunisino che mi stava accompagnando in udienza a Palermo, visto che non avevo l'auto,. Sutera, assistito dall'avvocato Carlo Ferracane, è ritenuto dagli inquirenti un fedelissimo di Matteo Messina Denaro. "Non mi sono affatto occupato di vicende di Cosa nostra, mi sono solo premurato di fare lavorare maestranze e imprenditori che conosco da tempo. Cosa nostra non c'entra". (ANSA).