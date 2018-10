PISA - La clamorosa amnesia era solo un'invenzione. Il sospetto degli inquirenti alla fine è stato confermato: Salvatore Mannino, imprenditore palermitano scomparso dalla Toscana e ritrovato dopo un mese in Scozia, ha soltanto simulato di aver perso la memoria e di non ricordare nulla della sua famiglia. Lo ha confessato, riporta oggi Repubblica, lui stesso ai medici della psichiatria dell'ospedale di Pisa, confermando così le ipotesi degli inquirenti italiani e scozzesi. Mannino ha spiegato che dietro il suo gesto c'era il desiderio di sfuggire al "dispotismo" della suocera. L'uomo era stato ritrovato a Edimburgo svenuto e aveva detto ai medici di non ricordare chi fosse, esprimendosi in un inglese di base senza parlare in italiano.