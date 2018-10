l colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta, il commissario Marco De Angelis, il questore Andrea Grassi, il capo della sicurezza di Confindustria Diego Di Simone e il dirigente regionale Alessandro Ferrara.

La scelta del rito alternativo arriva nel giorno in cui si insedia il nuovo giudice per l'udienza preliminare. il nuovo giudice per l'udienza preliminare.

Graziella Luparello ha preso il posto di Davide Salvucci dopo che il presidente del Tribunale Davide Marraffa ha accolto la richiesta di ricusazione presentata dall'avvocato Marco Giunta, legale degli imprenditori Andrea e Salvatore Calì. In sede di indagini Salvucci aveva autorizzato la proroga di un'intercettazione di uno degli imputati. Da qui la sua incompatibilità.

"Dal fascicolo processuale emerge che Montante non ha commesso alcun reato", dice il suo legale, l'avvocato Nino Caleca, per spiegare la scelta del rito abbreviato che di fatto blocca il rischio scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Per gli altri indagati l'udienza preliminare proseguirà il prossimo 6 novembre.

Era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi per la quale la stessa Procura avrebbe chiesto l'archiviazione. Una rete di cui avrebbero fatto parte anche alti ufficiali.