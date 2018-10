è il titolo della mostra di abiti siciliani originali del Settecento e Ottocento che sarà allestita e visitabile tutti i giorni da sabato 3 a domenica 25 novembre. I costumi d'epoca più prestigiosi del Museo del Costume e della Moda Siciliana del Comune di Mirto vanno in trasferta a Bagheria per essere esposti e ammirati in una delle ville storiche più apprezzate: Villa Palagonia, detta anche la "Villa dei Mostri".e l'evento è promosso e organizzato dall’associazione di promozione sociale "In Sicilia" in collaborazione con il Comune di Mirto e con il supporto delle associazioni Officine del costume di Roberta Barraja e Termini d'Arte di Rita Elia.Si possono ammirare abiti Adrienne o Robe à la français tipici del Settecento coi famosi panier dai tessuti pregiati come i broccati e le sete ma pure abiti da gran sera appartenuti a nobildonne siciliane provenienti da importanti casate. Non mancano gli abiti del 1860 che richiamano i fasti gattopardiani, abiti da gran corte con galloni che rievocano l’unità d’Italia e perfino una rara camicia rossa di un garibaldino mirtese che prese parte alla battaglia di Milazzo. E ancora livree di note famiglie come Bordonaro, Schisò, Torricilli, Natoli, Rinaldi Gaetani e ancora corpetti, un abito arbëreshë ed altri accessori.Si possono ottenere maggiori informazioni e approfondimenti storici sulla villa scansionando un QR-Code (lungo il percorso) con il proprio smartphone (l'applicazione lettore QR-Code è scaricabile gratuitamente sugli App Store Android e IOS). La mostra nel suo genere è un unicum nel panorama della cultura siciliana e riecheggia un periodo storico di straordinaria importanza per le vicende dell’Isola.Per l’inaugurazione della mostra, venerdì 2 novembre alle 17, l'associazione "In Sicilia" organizza una conferenza partecipata da esperti conoscitori del Settecento che argomenteranno di architettura e storia dell’arte, storia delle Ville della piana di Bagheria con particolare riferimento a Villa Palagonia, consuetudini delle famiglie aristocratiche palermitane oltre ad approfondimenti sugli abiti e preziosi ornamenti oggetto dell’esposizione. L'ingresso alla conferenza è gratuito previa richiesta di partecipazione al numero 328 1127390.Il biglietto d’ingresso costa 5 euro e permette anche, con 1 euro in più, la visita serale ad alcune ale della Villa generalmente chiuse al pubblico: dai giardini alla splendida Sala degli Specchi e le altre sale del piano nobile, quest’ultime aperte in occasione dell'esposizione e solitamente non visitabili. È possibile prenotare una visita serale guidata (durata 45 minuti) solamente nelle giornate del 9, 10, 16, 17, 23 e 24 novembre (i venerdì e i sabato) in due turni: 20.30 e 21.30. È necessario prenotare le visite serale chiamando il numero 329 2160074.