Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs ed Hotel Nh di Palermo che prevede di affrontare il tema di ripristino del tempo indeterminato ai lavoratori, dopo la ristrutturazione prevista per il prossimo anno.- ricorda Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Sicilia - e per due anni i lavoratori hanno portato avanti, con grandi sacrifici, le attività che venivano sospese a rotazione da Novembre a Febbraio". "In questi due anni abbiamo costantemente monitorato l'andamento dei flussi turistici riscontrando sensibili miglioramenti - continua il Segretario -arrivando alla data di oggi in cui l'Nh hotel annuncia la ristrutturazione espansiva delle camere che verrà attuata gradualmente fino a metà 2019 e nel contempo, in accoglimento di quanto richiesto dalla organizzazioni sindacali, si impegna per il prossimo anno a riorganizzare il lavoro nell'ottica della trasformazione a tempo indeterminato dei dipendenti, concretizzando in questo modo politiche di destagionalizzazione, da noi sempre richieste. Nel frattempo in questi 4 mesi la rotazione dei dipendenti garantirà le attività e la programmazione farà si che i lavoratori abbiano un periodo di fermo attività non superiore a 45 giorni".il momento ma, ancora una volta, hanno investito sul futuro.- conclude Mimma Calabrò - Questo accordo potrebbe davvero rappresentare un'inversione di tendenza per l'industria turistica palermitana che può contare su una realtà storico culturale fruibile in tutte le stagioni"