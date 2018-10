governo regionale dovrà scegliere i nomi dei prossimi manager della sanità siciliana. I nomi sono stati scelti da una commissione chiamata a fare una scrematura fra gli aspiranti, come previsto dalla riforma voluta dall’ex ministro della Salute Lorenzin. Alla selezione sono stati chiamati Elita Schillaci, Massimo Tarantino e professore Antonino Perino. . I nomi sono stati scelti da una commissione chiamata a fare una scrematura fra gli aspiranti, come previsto dalla riforma voluta dall’ex ministro della Salute Lorenzin. Alla selezione sono stati chiamati Elita Schillaci, Massimo Tarantino e professore Antonino Perino.

Adesso, la scelta dei nomi definitivi dei direttori generali che guideranno le aziende sanitarie nei prossimi anni spetterà al governo. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha commentato così la conclusione della selezione: "La pubblicazione delle rose di nomi dei candidati al ruolo di manager delle Aziende sanitarie siciliane conclude una selezione approfondita e trasparente che consentirà alla Giunta di governo di compiere, nei prossimi giorni, le scelte adeguate al progetto immaginato per la sanità siciliana".

Le aziende ospedaliere sono divise in quattro categorie. Per ogni azienda sanitaria è stata composta una lista con una ventina di nomi. I candidati in molti dei casi infatti si ripetono. La prima comprende le Asp delle Città metropolitane Palermo, Catania e Messina. La seconda categoria prevede le altre sei aziende sanitarie su base provinciale. La terza, poi mette assieme le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici di Palermo, Messina e Catania e l’Irccs Bonino Pulejo-Piemonte di Messina. Infine la quarta categoria raccoglie le aziende rimanenti l’Arnas Civico di Palermo e quello Garibaldi di Catania, l’azienda che riunisce gli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo, il Cannizzaro di Catania e il Papardo di Messina.

Arriva così a conclusione l'iter di selezione che era stato avviato il 28 febbraio di quest’anno e che porterà alla luce i nomi dei 18 direttori generali del servizio sanitario regionale. La scelta da parte della giunta però è sottoposta alla modifica del regolamento per la selezione delle figure. Una proposta di regolamento sarebbe già arrivata al tavolo della giunta il 23 ottobre e l'assessore Razza avrebbe infatti presentato le nuove norme per le modalità e i criteri di valutazione di adeguatezza dei candidati al conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie.