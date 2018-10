"I sindacati - prosegue la nota - nel ritenere l’argomento in discussione di assoluta rilevanza, trattandosi di uno dei segmenti operativi strategici del Servizio Sanitario Regionale ovverosia la pianificazione e gestione tecnico-organizzativa della Emergenza-Urgenza in Sicilia, ritengono altresì che una riunione convocata alla presenza di quasi 40 sigle di cui 30 soggetti che non rappresentano l’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria Pubblica non possa consentire all’Intersindacale di entrare nel merito di una problematica di tale rilevanza ed importanza. Appare evidente - proseguono i sindacati . come una tale adunanza oceanica renda impossibile un contributo specialistico in termini tecnici ed organizzativi, che derivi non “ex libris” ma da una pratica quotidiana operata “sul campo”, dei molteplici aspetti della Rete dell’Emergenza Urgenza che rappresenta un elemento imprescindibile di conoscenza e valutazione".

C'è poi l'attacco più "politico" al governo. "Le organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica - prosegue infatti la nota - constatano amaramente, come il governo regionale riduca, ancora una volta, argomenti di notevole rilevanza in “spot” pubblicitari conditi da passerelle pubbliche. Appare ormai evidente la sindrome da “annuncite” di cui sembra ormai affetta la governance dell’Assessorato alla Salute". Le sigle rimarcano di si essere, "

dopo quasi 12 mesi di nuova “governace” della sanità siciliana, ancora in attesa di verificare la reale volontà di confronto, da parte del governo regionale, sulle prospettive di ottimizzazione degli assetti organizzativi e di governo del Sistema Sanitario Regionale di cui ad oggi appare nebulosa la visione strategica".

"Le organizazzioni sindacali della dirigenza medica diserteranno l’incontro convocato per oggi dall’Assessore alla Salute Razza sulle “Prospettive della Seus /Areus“. Si legge in una nota sottoscritta dalle sigle Aaroi-Emac, Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Fpl Medici, Cimo, Fassid, Fesmed, Fvm.