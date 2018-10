L'operazione che ha visto coinvolte le amministrazioni delle principali città italiane e le prefetture, vedrà un drastico aumento dei controlli da parte di autorità e forze dell'ordine intorno alle scuole per prevenire e bloccare la circolazione e la vendita di sostanze stupefacenti fra i giovani studenti. Il progetto prevede anche l'istallazione di dispositivi elettronici e video sorveglianza.

Nello specifico, le risorse economiche totali a disposizione ammontano a due milioni e mezzo di euro, in Sicilia ne verranno impiegati circa 300mila. Per le scuole palermitane verranno investiti poco meno di 170mila euro, per gli istituti della città ai piedi dell'Etna 78mila euro e per quelli di Messina circa 60mila euro.

"Metà dei fondi - si legge sul sito del Ministero - sarà destinata per l’assunzione a tempo determinato di personale delle polizie locali, impiego di unità cinofile e addestramento degli operatori. 139mila euro serviranno a finanziare campagne educative e il resto dei fondi saranno destinati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza o per acquistare attrezzature e sistemi di localizzazione".

E' stato proprio lui che attraverso i suoi canali social stamattina ha dato la notizia. "Sono stati approvati tutti i 15 progetti dell’operazione Scuole sicure - si legge nel post - per ben 98 istituti scolastici italiani. Tolleranza zero per chi spaccia droga ai nostri figli".Le somme stanziate e assegnate infatti dovranno essere giustificate in maniera precisa: il Viminale ha stabilito che ogni mese le prefetture delle città interessate dovranno mandare una relazione di aggiornamento e alla fine dell'anno scolastico ogni Comune dovrà presentare alle prefetture una relazione sull'iniziativa, corredata dal rendiconto economico della gestione svolta e dalla documentazione di spesa per verificare il corretto impiego delle risorse.- ha commentato, responsabile regionale Enti locali della Lega e assessore alla Sicurezza del Comune di Catania - Siamo sicuri che con questo provvedimento le scuole torneranno a essere luoghi di crescita e formazione per gli studenti – ha aggiunto - restituiremo serenità ai docenti e a tutti i lavoratori del settore, partendo proprio da Catania dove il sindaco Salvo Pogliese si sta impegnando tantissimo su questo tema e per il quale da assessore ho la responsabilità diretta”.