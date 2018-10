E' tanta l'ironia sul web, da quando il governo ha reso nota l'intenzione di concedere gratuitamente alle coppie con almeno tre figli un lotto di terreno, fra quelli demaniali o abbandonati in tutta Italia. L'iniziativa è una delle ultime inserite in finanziaria, prima che il testo approdi alle Camere per iniziare l'iter parlamentare.su una proposta che per molti suona un po' come un "ritorno del feudalesimo".Ci sono test di gravidanza che indicano che si è incinta di 3 ettari di terreno, chi parla di "poderi forti", chi chiede al governo di diventare vassallo. Seguono poi a coloro che vorrebbero attingere sarcasticamente informazioni: "", "Ci saranno dei bonus in più per chi sceglie di chiamarli Luigi o Matteo?", "Io ho tre gatti, mi toccherà almeno una lettiera?". Qualcuno, infine, inizia pure a farsi due conti e scrive:"".