con cinque nuovi appuntamenti dello spettacolo “Penso che un sogno così ...”. Giuseppe Fiorello sarà in scena dall’1 al 3 novembre al Teatro Golden di Palermo. In questo spettacolo, Giuseppe Fiorello sale a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvola la sua infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, raccontando le persone, attraverso vicende buffe, dolorose, nostalgiche che potranno sembrare persino incredibili ma realmente accadute. “Modugno per me non è stato solo una grande storia da raccontare o un personaggio da interpretare, è stato anche la possibilità di ritrovare un tempo lontano rimasto sempre dentro di me” – racconta Fiorello. Attraverso questo viaggio il protagonista invita le persone della sua vita ad uscire dalla memoria e ad accompagnarlo sul palco per dare vita ad un avventuroso gioco di specchi. I biglietti sono disponibili online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i circuiti di vendita autorizzati.