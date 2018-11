ro sicuro di non avere commesso nessun reato e di avere difeso il mio Paese - ha affermato il titolare del Viminale -. S

pero che la richiesta del procuratore Zuccaro venga accolta ma mi chiedo:

chi ha indagato cosa ha indagato? Quanto è costata questa inchiesta? Quante persone ha coinvolto?". E ancora: "Sono innocente, potevo e dovevo bloccare gli immigrati".

Un attacco diretto alla Procura di Agrigento che per prima diede il via alle indagini: i pm della città dei templi ritennero infatti che il reato fosse stato commesso nelle acque di Lampedusa, dove la Diciotti si trovava. “Chi ha indagato, - l'affondo di Salvini - cosa ha indagato? Il pm Patronaggio perché ha indagato?". Alla richiesta di archiviazione firmata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro si arriva dopo che d i pm della città dei templi ritennero infatti che il reato fosse stato commesso nelle acque di Lampedusa, dove la Diciotti si trovava. “Chi ha indagato, - l'affondo di Salvini - cosa ha indagato? Il pm Patronaggio perché ha indagato?". Alla richiesta di archiviazione firmata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro si arriva dopo che d

ieci giorni fa i giudici il Tribunale dei ministri di Palermo, sul cui tavolo era finita l'inchiesta avviata dal pm agrigentino Luigi Patronaggio, si era spogliato del caso dichiarandosi incompetente per territorio e indicando la Procura etnea come sede giudiziaria idonea per il prosieguo dell'inchiesta: la

Diciotti, infatti, è stata ferma per giorni nel porto di Catania in attesa del sì allo sbarco dei profughi

.

Da persona libera e non più indagata - ha chiuso Salvini - torno al mio lavoro. Grazie".

