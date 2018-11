PALERMO - Paura nel primo pomeriggio a Palermo, in via Ciaculli: un incendio è divampato in un'abitazione all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e il fumo ha invaso la strada. I residenti della zona hanno subito lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenute diverse squadre: Aps (auto pompa serbatoio ), Abp (autobotte serbatoi ), auto scala e carro fumo, con un totale di dodici uomini. "Grazie al meticoloso lavoro di squadra - spiegano dal comando provinciale - sono riusciti a limitare l'incendio evitando che si propagasse negli edifici sottostanti e adiacenti, mentre tutti i residenti sono stati allontanati per precauzione".Una volta evacuato l'edificio, infatti, sono cominciate le operazioni di spegnimento che si sono concluse dopo un'ora., nell'ex albergo che da alcuni anni ospita una comunità per giovani migranti. Anche in quel caso, l'intervento massiccio dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.