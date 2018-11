PALERMO - Tutto pronto per la manovra finanziaria 2019. L'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, ha consegnato i documenti alla giunta. Per il via libera si aspetta però che il ddl di bilancio dello Stato approdi in Parlamento. "Dopo il Documento di economia e finanza regionale e la nota di aggiornamento ancora un termine rispettato - scrive Armao su Fb - non era mai accaduto negli ultimi anni. Continua il percorso di recupero di credibilità ed affidabilità finanziaria della Sicilia già rilevata dalle agenzie di rating #Moody's e S&P. Grazie alla struttura dell'assessorato all'economia per il difficile lavoro, ci prepariamo ad un complesso iter parlamentare".(ANSA).