Il livello medio-alto è indicato sia per il rischio idrogeologico sia per il rischio idrico. Già nella giornata di lunedì i danni del maltempo hanno messo in ginocchio il capoluogo siciliano in seguito alle fortissime raffiche di vento e al successivo temporale. Quasi 180 gli alberi e i rami caduti in varie zone della città e, nella maggior parte dei casi, gravi danni alle auto parcheggiate. Una persona è anche rimasta ferita: un grosso ramo ha ceduto in corso Tukory colpendo un giovane poi trasportato in ospedale.

. Le squadre sono intervenute a Ciaculli, in via Colonna Rotta, via Cappuccini e nei pressi dei sottopassi della circonvallazione e di via Ugo La Malfa, aree critiche in cui si verificano ripetutamente allagamenti e disagi ad ogni temporale.dove stamattina è stata messa in salvo una ragazza che alla guida della sua macchina era rimasta intrappolata per l'acqua alta, decine gli interventi per appartamenti al piano terra e box allagati, da via Ponte di Mare fino al centro storico. Vigili del fuoco in azione anche in via Lanza di Scalea, a Pallavicino, a Partanna Mondello e Villabate. Tombini "saltati" in via Lincoln, via Orsa Minore, via Giafar, Via Brancaccio, Via Pitrè. Numerosi anche gli incidenti ai quali ha contribuito la pioggia: se ne sono verificati cinque in poche ore, da piazza Leoni a via dei Cantieri, fino a via Filippo Parlatore e viale Regione Siciliana, dove una donna ha perso il controllo dell'auto in seguito all'asfalto reso viscido dalla pioggia. E' finita contro il guardrail, ma per lei, per fortuna, soltanto lievi ferite.