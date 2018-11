Per questo la Protezione civile ha messo un nuovo avviso di condizioni avverse. A partire da domani allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori per la giornata di domani. Allerta arancione anche su Appennino pavese, in Lombardia, sui settori costieri meridionali della Toscana, sull'intero territorio di Umbria, Lazio e Campania, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e sui bacini costieri occidentali e centro-meridionali della Sicilia. E si valuta l' allerta gialla su gran parte dell'Italia.L'avviso prevede inoltre dalla serata di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sulla Sardegna, specie settori meridionali e il persistere delle precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sui settori occidentali e meridionali della Sicilia. Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, venerdì 2 novembre, l'avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise. Vento forte da quadranti meridionali con raffiche di burrasca sul Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo, che conferma per la giornata di domani un livello di rischio sia idraulico sia idrogeologico arancione per l'area di Palermo.(ANSA).