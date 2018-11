nei confronti di, ritenuti colpevoli della morte dell'imprenditore, inghiottito dalla lupara bianca nel novembre 2002. In un altro troncone del giudizio, celebrato col rito abbreviato, c'erano state due condanne al 'fine pena mai' in appello anche per, mentreNel 1999, dopo la sua scarcerazione, aveva continuato a essere vicino alla cosca dei Montalto, reggenti della famiglia mafiosa di Villabate. Sarebbe stato ucciso proprio per un regolamento di conti fra cosche. L'imprenditore venne accompagnato a bordo della propria auto al ristorante minigolf di Ficarazzi, apparentemente per discutere con Onofrio Morreale su alcuni furti ai danni dello stesso Cottone. Da quel giorno si persero le sue tracce.