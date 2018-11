Il maltempo sta mettendo a dura prova tante zone della Sicilia. Pioggia e vento stanno sferzando l'isola. Se vi trovate in una delle zone colpite dal meteo avverso e volete documentare gli effetti del maltempo, inviate pure vostre foto o vostri video a LiveSicilia. Sarete ovviamente citati come autori dello scatto o del filmato.Potete farlo inviando una mail al nostro indirizzo: redazione@livesicilia.itInserite nell'oggetto: "FOTO MALTEMPO" o "VIDEO MALTEMPO". Ovviamente specificate la città o la zona ripresa in foto o in video.Potete anche inviare il materiale alla posta della nostra pagina di Facebook: https://www.facebook.com/LiveSicilia.it/