E’ una corsa contro il tempo quella della Rap, la partecipata guidata da Giuseppe Norata che tra festivi, pioggia e guasti ai macchinari sta provando a recuperare l’arretrato di questi giorni e a far tornare la città pulita.dell’immondizia in discarica, ma il tira e molla di questi giorni ha rallentato la raccolta col risultato che i cassonetti sono rimasti stracolmi. Norata ieri ha fatto un appello ai suoi dipendenti perché, nonostante il primo novembre, si recassero tutti al lavoro: il contratto prevede, infatti, che nei festivi solo il 50% dei dipendenti sia “precettato”, mentre l’altra metà può decidere se svolgere o meno il servizio. Appello a cui gli operai di Rap sembrano aver risposto in massa.Una risposta ottima da parte dell’azienda alle esigenze della città. Neanche i dirigenti si aspettavano tanta solerzia e non posso che ringraziare tutti, dagli operatori agli autisti”. Una sfida, quella della Rap, resa ancora più ardua dal maltempo di questa mattina e perfino da un piccolo guasto ai macchinari di Bellolampo. “Qualche contrattempo c’è stato, ma il conferimento non si è mai fermato – assicura Norata – Sono in piedi dalle quattro di stamattina e, nonostante alcune zone critiche, speriamo di recuperare l’arretrato al massimo in un paio di giorni”.si registrano su quelli mattutini con alcune zone di Palermo che, al momento, hanno ancora cassonetti pieni e immondizia per strada. “Anche mezza giornata di fermo fa saltare tutta la programmazione, ecco perché ho insistito per non fermare la raccolta – spiega il numero uno di Rap – Oltre alle squadre ordinarie, ne metteremo all’opera un altro paio che solitamente si occupano della differenziata. Speriamo di tornare a regime tra venerdì e sabato”.