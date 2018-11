CASTELVETRANO (TRAPANI) - Strade e appartamenti allagati e automobilisti in panne a Castelvetrano, dove piove da stanotte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in particolare, in piazza San Francesco d'Assisi e nelle vie Rapisardi e Milazzo dove i piani terra si sono allagati. Diversi anche gli automobilisti in difficoltà che hanno telefonato ai vigili del fuoco. Bloccata dall'acqua pure una ambulanza del 118: sono intervenuti i carabinieri per prelevare il personale a bordo.(ANSA)