PALERMO - "Smantelleremo il Muos. La memoria della ministra Trenta contro il ricorso dei No Muos per bloccare l'attività del sistema di comunicazione satellitare militare americano? Un fatto già passato". Il deputato cinquestelle dell'Assemblea regionale Siciliana, Giampiero Trizzino, ospite di Obiettivo Radio1, replica agli attivisti No Muos sul megaradar americano di Niscemi (Caltanissetta). "Il M5s e il governo hanno già preso una posizione, quella che hanno sempre avuto, e Luigi Di Maio a breve la comunicherà - dice Trizzino -. La nostra posizione resta la stessa: siamo contro il Muos. Non ci sono alternative. Noi ci proviamo, ovvio. La memoria della ministra Trenta, che incontrerò il 7 novembre, è un fatto passato". Fabio D'Alessandro, del comitato No Muos, è soddisfatto a metà: "Vogliamo parole chiare per quanto riguarda lo smantellamento. E' quello che hanno sempre detto i 5S che hanno preso percentuali spaventose anche per quel motivo lì".(ANSA).