Il maltempo delle ultime ore ha messo in ginocchio città e paesi dell'entroterra e la parte occidentale della Sicilia, dove si sono verificate anche esondazioni di fiumi e torrenti, cedimenti stradali e frane. Già nei giorni scorsi a pagare le conseguenze della perturbazione era stata la città di Palermo, con strade completamente allagate: l'acqua ha raggiunto i finestrini delle auto facendo rimanere intrappolati gli automobilisti, quasi 180 alberi sono stati abbattuti dal forte vento, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco da un capo all'altro del capoluogo.Ad allagarsi sono soprattutto le zone "depresse", ovvero quelle sulle valli dei due fiumi un tempo presenti a Palermo, il Papireto e il Kemonia", che ancora oggi scorrono in condotte sotterranee - spiega il geomorfologo Valerio Agnesi, direttore del dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo -. Queste valli sono state nel tempo "riempite" per espandere la città, ma si allagano per la loro conformazione topografica, proprio come accade in via Imera ad ogni pioggia. Inoltre - precisa - l'espansione a nord della città ha reso vulnerabili zone che prima non lo erano. La superficie infiltrante si è inevitabilmente ridotta in seguito alla cementificazione, molte strade, col passare degli anni non sono state probabilmente adeguate ai cambiamenti climatici. La manutenzione di tombini e caditoie è inoltre fondamentale".. "Una vasta area in cui rileviamo ormai da tempo un dissesto diffuso - sottolinea Agnesi -. I versanti costituiti da terreno argilloso, sono interessati da frane ad ogni pioggia intensa, riversando sulle acque il materiale solido. Oggi si assiste a cambiamenti climatici notevoli, con piogge intense, ma brevi e alle cosiddette "bombe d'acqua" che con il progressivo abbandono delle campagne e la carenza di opere di prevenzione, provocano danni sempre più gravi".I versanti sono sempre più a rischio di erosione e la cementificazione selvaggia contribuisce ad aggravare i rischi. Per questo - conclude - sono necessari piani regolatori in grado di stabilire dei limiti: non si può continuare a costruire senza controllo. Bisognerebbe inoltre realizzare piani di rimboschimento e dare vita a serie politiche per la salvaguardia e la conservazione del territorio".