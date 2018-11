Lo affermano i deputati M5s all’Ars, componenti della commissione Salute, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua. "

Non solo - afferma Cappello - non contento di cotanta prodezza, Razza si riserva, così si legge nel provvedimento di proroga, di sostituirli con nuovi commissari".

Auspichiamo - conclude Cappello - che il 25 dicembre non porti doni agli attuali commissari attraverso un' ulteriore proroga. Ormai, del resto, alla corte di Musumeci tutto è possibile. Tranne che risolvere i problemi della Sicilia e dei siciliani, ovviamente".

PALERMO - "Per una sanità quasi morta Razza e Musumeci non potevano scegliere giorno più appropriato per assestarle un altro colpo durissimo: la proroga dei commissari per altri 45 giorni, arrivata proprio nel giorno della commemorazione dei defunti".“Se non lo avessimo letto con i nostri occhi – continua Cappello – avremmo pensato ad una bufala o a una fake news, ma purtroppo tutto ciò è vero e dimostra che avevamo ancora una volta ragione sin dall’inizio. Ad essere ottimisti la nomina dei nuovi manager non potrà avvenire prima del 2019.