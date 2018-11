piazza Croci e piazza Sturzo, via Mariano Stabile, via Sammartino e zone limitrofe, Borgo Vecchio e dintorni, fino ad arrivare allo Zen 2.

poliziotti, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e della polizia municipale, hanno sorpreso alcuni posteggiatori abusivi che, specialmente di sera e di pomeriggio presidiavano le vie dello shopping cittadino, ovvero via Libertà e traverse. Sono stati cosi fermati e sanzionati cinque parcheggiatori italiani, emessi tre ordini di allontanamento immediato dai luoghi, ed elevate sanzioni per ripetute violazioni della specifica norma del Codice della Strada, visto che alcuni dei posteggiatori abusivi erano recidivi) per un ammontare di novemila euro circa.

Nel frattempo sono stati sequestrati i soldi incassati durante l'attività abusiva. In v

ia Ettore Ximenes i controlli hanno invece riguardato una sala giochi: sono stati individuati quattro videopoker irregolari, non collegati ai Monopoli di Stato. E' scattato il sequestro.

Numerosi anche i controlli effettuati dagli agenti nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive: gli agenti hanno perquisito l'abitazione di

un pregiudicato della zona ed hanno trovato 21 grammi di crack, di cui il giovane ha tentato di sbarazzarsi, inutilmente, all'arrivo della polizia.

hanno partecipato anche poliziotti del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine. E' venuto a galla che il titolare di un panificio non era in possesso della Scia

sanitaria e di vicinato, necessarie per la vendita di generi alimentari di vario genere e per lui è scattata una sanzione di oltre seimila euro, oltre al sequestro amministrativo di vari generi alimentari e di due frigoriferi espositori in cui c'erano bibite di ogni tipo.

I

Infine, presso un altro panificio è stata riscontrata la presenza di una macchinetta distributrice di bevande calde, priva di relativa Scia: è stato rintracciato e sanzionato con 8000 euro l'amministratore della società . N

el corso di alcuni posti di controllo effettuati sono state controllate oltre cento persone, quaranta mezzi ed elevate sanzioni per circa 15 mila euro.

Ad entrare in azione gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Politeama che hanno passato al setaccio le aree comprese tra