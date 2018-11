PALERMO - Design&Territori (D&T) è un convegno-mostra prodotto dall’Associazione Culturale 110eLAB e promosso dalla Città di Palermo, dall’Università di Palermo e dalla Fondazione JOBS. Il convegno D&T è incentrato sul rapporto tra formazione del design (Università) e mondo del lavoro (Impresa). Ha luogo oggi e domani nell’Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo (viale delle Scienze – Edificio 14), con la partecipazione di docenti di design provenienti da tutt’Italia e un comitato scientifico composto da Ferruccio Laviani, Vanni Pasca, Rodrigo Rodriquez, Dario Russo e Paolo Tamborrini. La partecipazione al convegno è valida per l’ottenimento dei Crediti Formativi Professionali per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e di un Credito Formativo Universitario per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Unipa). La mostra D&T presenta 110 progetti di 18 laboratori di design presso 12 università. Tali laboratori sono caratterizzati dalla partecipazione di aziende che investono sull’università in vista di risultati concreti sul territorio. La mostra si inaugura il 3 novembre 2018 alle 18.00 presso il Palazzo Castrone di Santa Ninfa (corso Vittorio Emanuele 452), sede della Fondazione JOBS, con il patrocinio del Comune di Palermo e di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. È curata da Vanni Pasca, Dario Russo e Paolo Tamborrini, allestimento di Marta Marasà e direzione artistica di Michele Boscarino. Rimane aperta fino al 3 dicembre 2018, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 9.00 alle 18.00, ingresso libero.