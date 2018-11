Due gli eventi della tre giorni organizzati alla camera di Commercio con un unico obiettivo: provare a scuotere le coscienze e rilanciare l’economia attraverso nuovi paradigmi. Il primo evento si svolgerà tra venerdì 16 novembre e sabato 17 novembre. Si tratta di un format nazionale itinerante:I lavori che si svolgeranno venerdì e sabato hanno un titolo significativo: “Una finestra sul futuro per la Sicilia e il Mediterraneo”. Il futuro che ci aspetta. La sfida per una crescita mediterranea”. Due giorni di convivi e dialoghi del Festival, realizzato da Future Concept Lab in collaborazione con la Confcommercio di Messina. La Sala della Borsa, presso la Camera di Commercio di Piazza Felice Cavallotti 3, sarà luogo di incontro e scambio di idee e progetti, rilanciando il valore di impresa e creatività, commercio ed educazione, territorio e comunità. Il secondo e consecutivo appuntamento si svolgerà domenica 18 novembre e si intitolerà “Me Again-Messina riparte”. Grazie alla fattiva collaborazione tra Carmelo Picciotto e il manager Simone Barbaro si attiverà un intenso confronto tra esperti e realtà locali che rappresenterà il primo festival dell’Innovazione sul territorio messinese. L’intento è quello di rimettere in movimento la città metropolitana e la provincia. Il progetto del Festival della Crescita, ideato dal sociologo e scrittore Francesco Morace nel 2015 e realizzato da Future Concept Lab, l’Istituto da lui diretto, per il terzo anno consecutivo, mette a fuoco progetti di innovazione e attiva connessioni tra università e imprese, cittadini e istituzioni, studenti e progettisti su tutto il territorio italiano.Il programma, i nomi degli esperti che parteciperanno, i dettagli dell’iniziativa, saranno illustrati in conferenza stampa lunedì 5 novembre alle ore 10,30 nella sala della Consulta alla Camera di Commercio dal presidente della Confcommercio Carmelo Picciotto e dal suo staff.Il progetto del Festival della Crescita, dalla prima tappa (ottobre 2015) a oggi, ha raggiunto 30 città italiane, continuando a mettere a fuoco progetti di innovazione, attivando connessioni tra università e imprese, cittadini e istituzioni, studenti e progettisti. Il Tour 2018, prima di Messina, ha raggiunto le seguenti città: Lecce (22 febbraio), Rovereto (13 marzo), Trento (14 marzo), Siena (6 aprile), Roma (12 e 13 aprile), Castelfranco Veneto (15 aprile), Napoli (3 e 4 maggio), Rimini (22 giugno), Piacenza (20 settembre), Parma (22 settembre), Vicenza (5 ottobre) Milano (dal 18 al 21 ottobre) e Sassuolo (26 ottobre).