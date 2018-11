CARONIA (MESSINA) - Un pensionato, A.C., è morto a Caronia (Me) nel pomeriggio in un incidente stradale. L'uomo, alla guida del suo fuoristrada, viaggiava con la moglie e ha perso il controllo dell'auto tamponando una vettura parcheggiata. L'auto si è ribaltata finendo fuori strada. L'uomo è morto sul colpo; la moglie, gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso a Palermo. Indagano i carabinieri.L'automobilista morto si chiama Antonino Calcò Labbruzzo, 67 anni e la moglie Giuseppina Campione, anche lei di 67 anni. Sono caduti da un'altezza di sette metri dopo che la loro Land Rover si è ribaltata. Secondo i carabinieri l'uomo potrebbe aver avuto un malore. (ANSA).