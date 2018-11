, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico. Allerta gialla per la restante parte dell'Isola. Previste precipitazioni "diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sui versanti ionici della Sicilia nord-orientale".Torrenti esondati, strade invase da acqua e fango chiuse al traffico, così come parte della rete ferroviaria, allagamenti in case e negozi e abitazioni isolate, funzioni in cimiteri sospesi. Sono gli effetti del maltempo che ha colpito la Sicilia occidentale. A Sciacca (Ag) ci sono stati frane e smottamenti e diverse famiglie che abitano ai piedi del monte San Calogero sono da ieri isolate. Il sindaco Francesca Valenti ha disposto la chiusura di uffici e scuole e vietato l'acceso al cimitero. Paura nel Palermitano per due agricoltori che per alcune ore sono scomparsi duranti i lavori in un terreno agricolo nel territorio di Castronovo di Sicilia, non distante dalla diga Fanaco: sorpresi dall'esondazione dei torrenti del Platani avevano trovato rifugio in un capanno. Alcuni crolli di cornicioni e la caduta di alberi si sono registrati a Corleone (Pa) e ad Agrigento. Si sono formate anche due trombe d'aria: una ha colpito Punta Secca, frazione marinara, di Santa Croce Camerina (Rg) devastando serre e colture di ortaggi; l'altra a Castelvetrano (Tp) provocando danni allo Yachting club di Marinella di Selinunte. Chiuse e riaperte diverse strade statali per allagamento nell'Agrigentino, nel Palermitano e nell'Ennese. Circolazione ferroviaria sospesa dalle 10.10 su alcune linee siciliane, per l'allagamento dei binari. Nei tratti interessati Trenitalia ha attivato servizi di bus sostitutivi.Dopo l' emanazione di un' allerta meteo rossa anche per il rischio idrico, e fatte con i tecnici del Comune le dovute valutazioni circa le previsioni metereologiche,. Da parte del sindaco anche un invito "come già fatto da altri colleghi della Sicilia e vista l'eccezionale ondata di maltempo che prosegue da ore a limitare gli spostamenti lungo a quelli strettamente necessari, adottando la massima prudenza''. Anche a Sciacca le scuole saranno chiuse.