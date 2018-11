Dopo anni di chiusura, grazie all’impegno dell’associazione Notte di Zucchero e agli interventi effettuati dalle maestranze e dalle aziende comunali, questa mattina, con una cerimonia ufficiale, ha riaperto il Cimitero degli Inglesi all’Acquasanta. A inaugurare il complesso monumentale palermitano è stato il sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore comunale agli Impianti Cimiteriali Gaspare Nicotri e l’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. “Oggi – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – vi è la conferma che il rispetto per i morti è un inno alla vita. La riapertura di questo cimitero, in occasione del 2 novembre, è la conferma come questa città abbia il rispetto per i morti, per il passato, accettando la morte come componente della vita. E’ stata l’associazione Notte di Zucchero, il cui presidente è Giusi Cataldo, a portare non solo alla riapertura del cimitero dell’Acquasanta chiuso e abbandonato ormai da anni, ma anche ad un momento di teatro di straordinario fascino. Per il programma completo della "Notte di zucchero" si rimanda al comunicato dell'Ufficio Stampa della manifestazione, in allegato.