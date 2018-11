Titolare del marchio "B2875" con sede legale a Malta avrebbe scalato il potere grazie all'appoggio dei boss di Cosa nostra. Pure lui è indagato per associazione mafiosa. I suoi big sponsor sarebbero stati Francesco Nania e Antonino Lo Baido, nomi che contano a Partinico, paese in cui Bacchi ha mosso i primi passi. Poi, avrebbe trovato terreno fertile fra le famiglie mafiose palermitane che facevano a gara per entrare in affari con lui. Non solo scommesse sportive on line, anche siti di casinò gestiti da società con sede all'estero. Un circuito parallelo che sfugge al controllo dello Stato, composto da siti e 700 agenzie sparse su tutto il territorio nazionale con guadagni che superano il milione di euro al mese. La parte delle famiglie mafiose variava tra 300 e 800 mila euro all'anno.

Rappa, palermitano di 49 anni, faceva il doppio lavoro: impiegato di un'agenzia San Paolo ad Alcamo e agente di “B2875”. Sarebbe stato l'uomo delle operazioni finanziarie. Grazie alle sue competenze i soldi incassati nelle agenzie sarebbero finiti a Malta per poi rientrare in Italia, dove attraverso una società immobiliare sarebbero stati ripuliti, investendoli nell'acquisto di terreni e nella costruzione di palazzi e supermercati.

E qui sarebbe entrato in gioco l'architetto Zangara, 46 anni (non gli viene contestata l'associazione a delinquere) nato a Torino ma residente a Partinico. Grazie al suo intervento Bacchi avrebbe investito grosse somme di denaro nel settore immobiliare.

Rappa ricopriva anche un altro compito. Secondo i pm Amelia Luise, Annamaria Picozzi e Roberto Tartaglia, aveva anche “la facoltà di disporre e gestire i conti bancari di Bacchi e, utilizzando metodi coattivi, operava anche su conti bancari di clienti del circuito di Bacchi, allo scopo di agevolare quest'ultimo nel recupero dei crediti”.

Infine c'è Cusumano, 59 anni, di Montelepre. I suoi consigli sarebbero stati preziosissimi affinché alcune società attivate a Malta non risultassero direttamente riconducibili a Bacchi.

Dietro l'angolo c'è la richiesta di rinvio a giudizio. L'inchiesta è quella che lo scorso febbraio sfociò nel blitz della Squadra mobile di Palermo., uno dei nomi più noti del settore delle scommesse in Italia.il bancario Giampiero Rappa, il commercialista Salvatore Cusumano e l'architetto Devis Zangara.coloro che avrebbero gestito le agenzie di scommesse parallele al circuito legale. Un capitolo dell'inchiesta riguarda, infine, i traffici di droga – dalla coltivazione allo spaccio – organizzati da Nania.