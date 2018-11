MESSINA - "Ho deciso di dimettermi perché non riesco allo stesso tempo a svolgere il lavoro di dirigente regionale e di consigliere comunale. I miei impegni come direzione territoriale del Lavoro sono troppi e non posso disattenderli". Lo dice l'ingegnere Gaetano Sciacca, consigliere comunale del M5S ed ex candidato a sindaco di Messina alle ultime elezioni amministrative. Sciacca che è il capo della Direzione territoriale del Lavoro di Messina, era entrato in Consiglio comunale come il più votato nel M5S. Al suo posto entrerà in Consiglio comunale Giuseppe Fusco. (ANSA).