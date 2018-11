dirigenti regionali e comunali, e i responsabili della “Punta Levante srl” per gli illeciti commessi nella realizzazione del “Cala Levante Sea lounge club' sul lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura.ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per Giovanni Arnone, dirigente generale del dipartimento regionale dell'Ambiente, Andrea Schirò, responsabile del procedimento e dirigente dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Palermo, Salvatore Grassedonio, pure lui dipendente comunale e responsabile del procedimento, Bohuslav Basile, altro dirigente del Suap, Luca Insalaco, dipendente presso l'assessorato regionale al Territorio e legale rappresentante dell'associazione sportiva "Okeanos", Lucietta Accordino, dirigente del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Palermo, Marco Misseri, amministratore unico della società "Punta Levante srl"., che si sono succeduti nell'incarico di dirigente dello Sportello unico delle attività produttive del Comune, ed anche per Giovanni Paternò, legale rappresentante della "punta Levante". Nel loro comportamento si potrebbe al massimo ravvisare negligenza, ma non una volontà dolosa.mentre i gestori del locale per reati ambientali e per avere eseguito opere in assenza di autorizzazione. L'inchiesta è quella che nel 2016 portò al sequestro del locale per difformità urbanistico-edilizie e mancato rispetto delle norme di tutela del paesaggio e dei vincoli ambientali della scogliera dell'Addaura. Secondo gli investigatori, il sistema autorizzativo era illegittimo: dapprima l'area demaniale fu concessa alla società sportiva Okeanos (di cui Insalaco era socio) per realizzarvi uno stabilimento balneare; a sua volta la Okeanos affidò la gestione dello stabilimento alla "Punta Levante" che vi impiantò un'attività di ristorazione violando il divieto del Comune e aggirando le limitazioni della Soprintendenza regionale ai Beni culturali e architettonici. Nell'area, sottoposta a vincoli paesaggistici, furono realizzati alcuni manufatti entro il limite di inedificabilità fissato a 150 metri dal mare. L'anno precedente, nel 2015, un'altra inchiesta era stata archiviata, ma riguardava ipotesi di reato più limitate.gli indagati si svolgerà il 7 febbraio 2019 davanti al giudice Filippo Serio.