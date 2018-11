SIRACUSA - Oltre mille sottoscrizioni per un esposto in Procura contro l'inquinamento ambientale a Siracusa. Le ha raccolte il movimento "Oltre" che la settimana prossima consegnerà alla Procura di Siracusa la denuncia in cui viene evidenziata la paura "che il fenomeno dei miasmi industriali arrechi seri danni alla salute costringendo i cittadini a vivere in una situazione di allarme e grave preoccupazione". Nell'esposto viene chiesto alla Procura "di aprire un procedimento penale" per individuare "i responsabili dell'inquinamento dell'aria". Tutti i cittadini che hanno sottoscritto l'esposto promosso dal movimento fondato da Fabio Granata, si sono anche impegnati a costituirsi parte civile nel caso dovesse essere aperto un procedimento.(ANSA)