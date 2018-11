Sono arrivate ieri le buste per lo spettacolo del prossimo 31 dicembre, quando Palermo saluterà l’inizio del 2019 a suon di musica: una macchina organizzativa che però al momento è inceppata, in assenza del bilancio previsionale che dovrebbe essere approvato entro novembre.ma finché non ci sarà il via libera alla manovra tutto resterà fermo, con la conseguenza che i concorrenti faranno molta fatica a tenere gli artisti impegnati e a non farli scappare altrove.sono noti. Cinque sono di Palermo, ossia Agave Spettacoli che ha vinto lo scorso anno, la Terzo Millennio, Tempo Reale, Vm Agency che ha organizzato l’ultimo Festino e l’associazione La Coccinella. Ma c’è anche Musica da bere di Nuccio La Ferlita, che a Palermo ha portato due anni fa Morgan e Carboni, Machina da Lagonegro, Punto e a Capo di Catania e i ragusani Cannizzo Marcello Agency e associazione culturale Rusina.. L’avviso prevede uno spettacolo che inizi alle 21.30, condotto da un presentatore che tra un’esibizione e l’altra si dedichi anche al cabaret con tanto di spalla e che comprenda un artista principale che si esibisca per almeno due ore. Musicisti, attori e comici dovranno rappresentare le culture presenti a Palermo e dovranno animare lo spettacolo fino a poco prima della mezzanotte, quando sul palco salirà la star. Poi discoteca fino a tardi. L’avviso darà priorità a chi proporrà una diretta streaming e interviste radio e tv.