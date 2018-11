L’Amat aveva addirittura minacciato lo stop al servizio dal primo agosto, minaccia poi rientrata, ma il tram resta “un elemento irrisolto di squilibrio”.

del comune di Palermo hanno inviato in questi giorni le così dette trimestrali, ossia le relazioni che ogni tre mesi redigono per consentire al socio unico di poter controllare spese e ricavi. Documenti che, specie per Rap e Amat, sono significativi visti i ben noti problemi di bilancio: se la prima è alle prese con la vicenda Bellolampo, la seconda deve fare i conti con lo stralcio dei disallineamenti imposto dal sindaco che ha portato, nel 2017, a una perdita di 50 milioni di euro.e rilancia con le sette linee del tram: “Nel primo semestre del 2019 partiranno le procedure di gara per le prime tre delle sette linee – dice l’ex vicepresidente della Regione – Un sistema senza fili, con trazione autonoma e supercapacitatori e batterie di nuova generazione che sarà gestito da Amat e che costerà 700 milioni. Con le nuove linee Palermo completerà la sua rete su ferro, eliminando l’80% di bus termici e riducendo l’inquinamento in modo drastico”.di euro l’anno, che non sono nemmeno coperti dal contratto di servizio col Comune, ed è per questo che Cimino ha chiesto l’intervento della Regione per un contributo chilometrico. “Non posso che essere fiducioso per la buona riuscita dei lavori delle nuove linee di tram, per un semplice motivo: attualmente la città è incompleta dal punto di vista della rete di trasporti su ferro”, dice il capogruppo dei forzisti all’Ars Giuseppe Milazzo, componente della commissione Bilancio che questa settimana ha ascoltato i vertici di Amat. “E’ importante che anche la Regione faccia la sua parte e sostenga l’iniziativa attraverso un proprio contributo consolidato, da trasferire ad Amat, o meglio a tutti coloro i quali puntano allo sviluppo del trasporto pubblico locale eco-sostenibile – continua Milazzo - Sono fiducioso che il Presidente Musumeci e gli Assessori Armao e Falcone sosterranno queste mie parole, a favore di un percorso indispensabile per la città”.fa segnare una perdita di quasi 1,2 milioni di euro, 700 mila in meno rispetto al terzo trimestre 2017: se autobus e tram sono in attivo di quasi un milione, la Ztl di mezzo e le zone blu di 450 mila euro, sono in perdita la segnaletica (-96 mila euro), la rimozione forzata (-75 mila) e il bike e car sharing (-223 mila). Ma soprattutto l’azienda ha alcuni costi che non sono coperti da entrate dirette, come quelli amministrativi pari a 2,6 milioni che assorbono il margine netto di un milione e mezzo.e superati dalle perdite complessive dell’azienda, che riguardano anche la Ztl che, invece che 30 milioni l’anno, ne fruttati nel 2017 appena 2,2 (anche se nel 2018 i ricavi aumentano lievemente).gli autisti degli autobus sono stati dirottati in parte sui tram e l’unico modo per recuperarli sarebbe quello di limitare le corse sui binari. Da qui la richiesta, più volte avanzata da Cimino, di nuovi concorsi. In generale, nel terzo trimestre di quest’anno Amat segna un decremento della produzione dello 0,7% e una riduzione dei costi del 3,3%, con mezzo milione in meno per il personale. Sul fronte ricavi, paragonando il terzo trimestre 2018 con quello 2017, ci sono da segnalare 86 mila euro in più da biglietti e abbonamenti, 19 mila in più dalle strisce blu, 142 mila in più dalla Ztl ma anche 61 mila euro in meno dalla segnaletica stradale.un’azienda su cui grava il costo del Tmb di Bellolampo, 10,5 milioni non previsti nel contratto, ma che è alle prese anche con una sesta vasca satura e una settima da costruire. A conti fatti, Rap fa segnare sei milioni in meno di ricavi rispetto al previsto, ma anche spese inferiori per quasi tre milioni: il fatto che la discarica sia chiusa ad altri comuni ha portato quasi 2,6 milioni in meno, la manutenzione strade ha fatturato un milione e mezzo in meno.. “Si registra una decisa maggiore contrazione dei costi che agevolerà, unitamente alle iniziative in corso sul fronte dei ricavi, l’inversione di tendenza rispetto al non lusinghiero andamento economico della prima metà dell’esercizio”, scrive la Rap. La sezione Igiene ambientale riporta risparmi per due milioni tra materie prime, ricambi, noleggi e manutenzioni, mentre è ancora elevato il ricorso allo straordinario: rispetto ai 50 mila euro previsti, se ne sono spesi 812 mila, il 1.625,1% in più, così come il domenicale fa segnare un aumento del 60%. Un boom che l’azienda prova anche a spiegare: “Il maggiore costo delle prestazioni di lavoro straordinario è legato esclusivamente alla carenza di risorse umane che, inesorabilmente, ha determinato una contrazione della forza lavoro da 2.400 unità a 1.850: il lavoro straordinario rappresenta l’unico modo per garantire i servizi”."Il quadro delle trimestrali della Rap e dell'Amat non può che preoccupare - dice il capogruppo M5s Ugo Forello - Per l'Amat è una situazione quasi insostenibile perché agli almeno 6-7 milioni di perdita 2018 adesso si aggiungono i 50 di euro di perdita del 2017 causati dalla direttiva del Sindaco. Una crisi anche di liquidità che preoccupa per il regolare proseguo delle attività. In questa situazione, pensare ad altre sette linee di tram sembra una pura e semplice follia. La Rap, invece, ha già fatto comprendere che potrà salvare la sua stabilità solo con un prossimo e già preannunciato aumento della Tari. Alla fine dei giochi a rimetterci saranno sempre i cittadini".