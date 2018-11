C'è un contratto di governo, e i due contraenti lo rispettino. Intervistato dal Corriere della Sera, il vicepremier Di Maio manda questo messaggio all'alleato leghista all'indomani del botta e risposta sul reddito di cittadinanza Lega-M5s, dopo le parole del sottosegretario Giorgetti sulle 'complicazioni attuative', seguito da un incontro chiarificatore. E annuncia che il reddito sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Ma, aggiunge, "se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per i cittadini prima di tutto".