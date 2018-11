Con l’approvazione in giunta delle linee guida - prosegue - si avvia un percorso virtuoso che, da una parte, permette agli enti locali di dotarsi di tecnici che finalmente possano coadiuvarle nella governance del territorio per scongiurare disastri e tragedie; e dall’altra, premia le amministrazioni virtuose che hanno assolto all’obbligo di dotarsi di un efficiente piano di protezione civile"

Queste figure - prosegue - svolgeranno attività nell’ambito della prevenzione, pianificazione e gestione del rischio idrogeologico, idraulico e, più in generale, del rischio geologico”.

Il deputato regionale ricorda di essere stato il promotore della proposta di legislativa. “È una battaglia che ho condotto con coerenza e convinzione e sono orgoglioso del risultato ottenuto.

E’ un notevole passo avanti che finalmente permette di tracciare un percorso verso una politica che punta ad armonizzare le risorse pubbliche”.

l’intervento legislativo che ho proposto durante la finanziaria e si è formalizzato con l’approvazione dell’articolo 40 della legge 8 del 2018”., che nell’esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto, aggiunge: “Nelle ultime settimane ho voluto accertarmi che le somme disponibili - che spero vengano aumentate a partire dalla prossima sessione di bilancio - possano spendersi già per l’anno in corso. Molteplici sono stati gli incontri con il governo e gli uffici per trovare soluzioni sinergiche e puntuali.e la mitigazione dei rischi geologici in favore dei comuni dotati di Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) di Protezione Civile che assumeranno, anche con contratti a termine, idonee professionalità nel campo delle Scienze della Terra (geologi e ingegneri).