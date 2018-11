Regione Siciliana e Ministero dell’Ambiente guardano al recupero del fiume palermitano e lavorano già da alcuni mesi – insieme all’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica e al Comitato Salviamo l’Oreto - a un progetto di riqualificazione e valorizzazione complessiva dell’area. In questa prospettiva si svolgerà - dal 5 al 10 novembre – una settimana di approfondimento e studio per definire, attraverso il confronto con le componenti scientifiche e sociali interessate, una strategia che consenta di bonificare, valorizzare e consegnare alla fruizione pubblica l’area su cui insiste il fiume Oreto., primi fra tutti i fiumi Mazzaro, Nocella, Eleutero e sulla definizione di strumenti pattuali - quali i contratti di fiume – che nel resto d’Italia già vengono proficuamente utilizzati da tempo.. Tra le personalità di spicco presenti a Palermo Florin Florineth, docente dell’Università di Vienna ed uno dei più importanti esperti internazionali di bioingegneria del suolo e costruzione del paesaggio.La settimana – promossa dall’assessorato regionale del Territorio e dell’ Ambiente e dal ministero dell’Ambiente con la collaborazione delle organizzazioni AIPIN e del Comitato “Salviamo l’Oreto” - sarà articolata in momenti di formazione, di visita dei territori interessati con l’ausilio delle professionalità coinvolte (naturalisti, biologi, ingegneri, architetti) e da un convegno che si svolgerà il 9 e 10 novembre nel corso del quale istituzioni, tecnici, associazioni e cittadinanza analizzeranno i diversi aspetti per la redazione di un piano coordinato di interventi. Tra i soggetti coinvolti: le amministrazioni comunali di Altofonte, Monreale e Palermo, l’Università di Palermo, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, le organizzazioni ambientaliste, i comitati civici che negli scorsi mesi si sono fatti promotori della proposta di valorizzare il fiume Oreto al fine di farlo eleggere tra i siti patrimonio dell’Unesco.“Il fiume Oreto, con i suoi 22 chilometri dalla sorgente alla foce e i 33 mila metri quadri di territorio interessato, costituisce un’interessante opportunità di riqualificazione ambientale, di recupero storico e culturale e di valorizzazione economica di un’area – dichiaraL’Amministrazione Regionale ha avviato già da mesi un processo di concertazione con istituzioni e organizzazioni di cittadini per definire un progetto condiviso. La via del confronto e del dialogo è più lunga ma, ad avviso del Governo regionale, necessaria affinché le scelte adottate non vengano viste come atti impositivi ma siano il risultato di processi concordati”.Obiettivo è quello di definire e sottoscrivere tra tutti i soggetti interessati un contratto di fiume che preveda una strategia di intervento cui orientare le risorse necessarie a darvi attuazione.5 novembre - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente: Predisposizione di un documento di programmazione da sottoporre all’Assemblea del 9 novembre;6, 7 e 8 novembre: Assessorato del Territorio e dell’Ambiente: corso di formazione organizzato dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare nell’ambito del progetto CreiamoPA circa le modalità di redazione dei “contratti di fiume” (Il corso è riservato a tecnici indicati dai comuni siciliani)9 novembre (ore 10.00): Foce del fiume Oreto (ex deposito Locomotive S. Erasmo): Assemblea aperta e percorso guidato con uso della tecnica del Social Green Planning9 novembre (ore 16.30): Sala Conferenze Assessorato Territorio e Ambiente “Stati generali dell’Oreto: da fogna a patrimonio Unesco”. Convegno aperto al pubblico promosso da Salviamo l’Oreto e AIPIN Sicilia con la partecipazione di SIEP IALE, EFIB, WWF, FAI, Legambiente Sicilia, Club UNESCO Palermo.8, 9 e 10 novembre: “Giornate per l’Oreto” - Attivita di expertise, partercipazione sociale e formazione ad opera di Salviamo l’Oreto e AIPIN.