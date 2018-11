e all'ex assessore al'ambiente Daniele Ialacqua per la messa in sicurezza dell'ex discarica di Portella Arena, a Messina. L'informazione di garanzia ha raggiunto anche altre cinque persone tra cui dirigenti comunali. Le accuse contestate a vario titolo sono omissione in atti d'ufficio e reati ambientali. Da vent'anni la discarica deve essere messa in sicurezza per pericolo della fuoriuscita di percolato e l'ex giunta comunale aveva avviato un progetto che però non sarebbe stato attuato."Nella nostra azione amministrativa - scrivono Accoriti e Ialacqua - a servizio della città abbiamo ereditato questa criticità ventennale e abbiamo costruito e avviato il percorso per la definitiva conclusione della messa in sicurezza della discarica di Portella Arena. Durante l'amministrazione Accorinti, infatti, si è sbloccato l'iter progettuale della messa in sicurezza dell'ex discarica, si sono recuperati i finanziamenti necessari e si è sopperito tramite il masterplan al taglio di un finanziamento regionale, si è approvato il progetto dell'intervento e sono stati inviati gli atti per la pubblicazione della gara, avvenuta pochi mesi fa. Siamo dunque certi che in tempi brevi si potrà pervenire all'accertamento della verità sui fatti e sulle azioni amministrative da noi poste in atto".(ANSA).