PALERMO - Un'altra giornata difficile per la Sicilia sul fronte del maltempo. Dopo i disastri di ieri - tra strade chiuse al traffico, esondazioni e rallentamenti nella circolazione ferroviaria - la pioggia è tornata a cadere e a causare disagi anche nella tarda mattinata di oggi sul versante occidentale dell'Isola su cui pesa l'allerta meteo rossa diramata dal dipartimento regionale di Protezione civile.

La situazione resta difficile a Sciacca, dove ieri l'esondazione del torrente Cansalamone ha causato allagamenti ai piani bassi di case e negozi. Oggi nella cittadina agrigentina ha continuato a piovere e

la protezione civile, impegnata anche per via della caduta di un albero, ha disposto la chiusura per ragioni di sicurezza di due ponti: a Raganella e a Portolana. Si tratta di viadotti che collegano il centro abitato ad alcune località di campagna e che adesso rischiano di rimanere isolate, come le sei famiglie di via del Pellegrinaggio, strada cancellata dalla bomba d'acqua. Gli abitanti sono comunque stati raggiunti dalla protezione civile.

due strade chiuse al traffico: la Provinciale 5, nel Riberese, sommersa da acqua e fango in seguito all'esondazione del fiume Magazzolo, e la Provinciale 47 Sant'Anna-Villafranca Sicula, a causa della caduta di alcuni alberi che ha richiesto l'intervento della protezione civile. Numerose le richieste di informazioni alla sala operativa attivata dal gruppo di protezione civile del Libero consorzio.

igili del fuoco e carabinieri hanno soccorso tre persone che erano rimaste bloccate in un'azienda agricola in contrada Manchi. Necessario l'intervento dell'elicottero che ha messo in salvo Filippa Abbruscato, 86 anni, il figlio Antonino Ovile, di 69 anni, e il nipote Francesco Ovile, di 30. L'elicottero è poi atterrato sulla pista di Boccadifalco dal momento che le condizioni meteo non hanno consentito l'atterraggio a Lercara Friddi, dove resta ancora c

hiuso, da ieri, il tratto dello scorrimento veloce Palermo-Agrigento. L'esondazione dei torrenti di ieri ha ricoperto l'asfalto di terra e massi, rendendo impraticabile la strada. Una paratia è saltata e i canali di attraversamento, non puliti, non hanno consentito alla massa d'acqua di defluire.

fra Campobello di Mazara e Castelvetrano, per consentire ai tecnici di Rfi la verifica e il ripristino della linea danneggiata dal maltempo: anche in questo caso è stato attivato

un servizio sostitutivo con autobus.

Adriaperta al traffico via Garibaldi, che nelle ultime ore era stata interdetta al transito a causa del crollo di alcuni massi. In provinciaLe forti piogge hanno infatti causato l'erosione della massicciata ferroviaria fra le stazioni di Montemaggiore e Roccapalumba, sulla, dove la circolazione dei convogli sarà sospesa fino alle 17 per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana il ripristino dell'infrastruttura. Cancellati i treni tra i due capoluoghi di provincia.: nessun treno sulle tratte Caltanissetta Centrale-Caltanissetta Xirbi, Caltanissetta Centrale-Imera, Caltanissetta Xirbi-Mimiani, Vallelunga-Marcatobianco e Motta-Imera. Si tratta delle linee linee Palermo-Catania e Caltanissetta-Gela. Per garantire la mobilità Trenitalia ha istituito in questi casi servizi sostituivi con autobus.Disagi per l'approvvigionamento idrico: l'Amap informa che a causa del protrarsi della torbidità delle acque prelevate dagli invasi che garantiscono il rifornimento d'acqua del capoluogo e dei comuni della fascia costiera, nelle prossime 48 ore si potrebbero verificare dei disservizi o interruzioni nell'erogazione idrica. "E' in corso il costante monitoraggio dei parametri di processo - dice l'azienda - al fine di consentire il ripristino della normale funzionalità dell'impianti". Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel Trapanese per via di diversi alberi pericolanti. La situazione più grave è ad, dove si registrano rallentamenti alla viabilità sulle principali vie di accesso a causa di grossi rami che si sono abbattuti sulla strada.