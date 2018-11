CASTELVETRANO (TRAPANI) - Automobilisti in panne in contrada Befarella, lungo la Provinciale 26 che collega Partanna con Salaparuta, allagata dalla pioggia che cade da ore, sono stati soccorsi nel pomeriggio dai vigili del fuoco. I pompieri a Marinella di Selinunte sono intervenuti in via Cavallaro, per allagamenti. Diverse le strade invase dall'acqua anche a Mazara del Vallo dove in alcuni casi sono saltati i tombini.