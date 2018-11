Dopo la disastrosa ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, in particolare nel Bellunese, centinaia di operatori e tremila volontari al lavoro per portare assistenza e mettere in sicurezza le zone colpite. Il presidente della Regione Zaia: "la nostra montagna è sull'orlo del burrone. Servono soldi, tanti". Piogge e frane dei giorni scorsi hanno colpito il paese da Nord a Sud, il Governo pensa allo stop di tasse e cartelle per le zone colpite. Per oggi atteso lieve miglioramento meteo, tranne che su Sicilia e Sardegna. Il ponte Morandi: ingegnere ipotizza che il crollo sia stato causato da una enorme bobina d'acciaio caduta da un tir.