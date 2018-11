La polizia ha salvato un disabile bloccato in casa in via Porta di Castro, la strada nel centro storico trasformatasi in un fiume. Un'anziana che non riusciva ad uscire dall'abitazione allagata in via Matteo Bonello è stata soccorsa dai poliziotti. Interventi dei vigili del fuoco all'ospedale Buccheri La Ferla dove si è allagato il pronto soccorso.

l'acqua in arrivo ai potabilizzatori di Palermo è troppo torbida e per evitare "rischi sanitari" la protezione civile ha deciso di ridurre il flusso "fino alla possibile interruzione". La situazione dovuta al protrarsi del maltempo che ha colpito la Sicilia occidentale da ieri e che era già stata annunciata dalla'azienda che si occupa della dsitribuzione dell'acqua nel capoluogo e in altri comuni della fascia costiera. L'eccessiva torbidità delle acque ha costretto Amap al fermo dell'impianto di potabilizzazione 'Cicala'. I disagi non riguarderanno soltanto Palermo ma anche altri comuni alimentati dall'acquedotto Jato: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci e Isola delle Femmine.

Dopo la difficile giornata di ieri, il sabato mattina aveva lasciato una piccola tregua alla città ma a partire dal pomeriggio il capoluogo è finito sotto a un violento temporale: allagate le corsie laterali di viale Regione Siciliana, così come la parallela all'autostrada A29 che conduce all'ospedale Cervello. Allagamenti anche in via Alcide De Gasperi e all'imbocco della Palermo-Sciacca. Diverse auto sono bloccate. Automobilisti con l'acqua che arriva nei finestrini in corso Re Ruggero. Il traffico è bloccato in piazza Indipendenza. Allagamenti in via Messina Marine e nella zona di via Imera.La pioggia, però, rischia di lasciare a secco le case dei palermitani paradossalmente. La causa è l'eccessivo intorbidimento delle acque prelevate dagli invasi e che finiscono in città. Dopo la paventata interruzione dell'erogazione idrica annunciata dall'Amap, ora arriva l'ufficialità:Decine gli interventi dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile per caduta alberi e massi nei comuni di Cinisi, Terrasini, Monreale. A Campofelice di Fitalia i pompieri sono riusciti a raggiungere una famiglia rimasta isolata. Sono in corso controlli sulle strade provinciali 138 e 10. Controlli dei vigili del fuoco anche sul ponte nei pressi della Palermo Agrigento ad altezza di Bolognetta.Guasti alla rete elettrica, risolti da personale dell'Enel, nei comuni di Giuliana, Contessa Entellina, Partinico e presso la Diga Gammauta. Dalle 17 è stata ripristinata la circolazione ferroviaria tra Palermo e Agrigento.