PALERMO - Cinque persone sono state arrestate per rissa dai carabinieri a Monreale (Palermo). Sono tre fratelli, G.C., di 36 anni, G.C. di 35, e C.C., di 33, e D.M., di 27, e G.R. di 30. Dopo la convalida degli arresti da parte della magistratura quattro di essi sono stati posti ai domiciliari. Ad uno di essi, G.R., è stato notificato un obbligo di dimora. I militari sono intervenuti nella frazione di Aquino, a Fondo Pasqualino, per sedare la rissa, scoppiata per futili motivi, tra i tre fratelli e gli altri due giovani. Sul posto è intervenuto personale del 118.(ANSA).