la villetta in cui hanno perso la vita nove persone

PALERMO - Dopo le scene di disperazione davanti al luogo della tragedia a Casteldaccia, nel Palermitano, dove si trova, Luca Rughoo ha fatto perdere le sue tracce. L'uomo è scampato alla strage del maltempo con la figlia Manuela e la nipote Asia perché si era allontanato con loro per andare a comprare dei dolci.A riferirlo sono i suoi familiari. Rughoo non risponde neanche al cellulare. A Casteldaccia l'uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto di 3 anni Francesco.E non ha più lacrime da versare Giuseppe Giordano, 35 anni, che si trova seduto nella panchina accanto la camera mortuaria del Policlinico di Palermo dopo essere scampato alla tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. Attorno a lui familiari e amici piangono e lo abbracciano. ''Ho perso tutto, non ho più nulla. Mi rimane solo mia figlia'', dice. L'uomo ha perso la moglie, il padre, la madre, il fratello, la sorella e due figli di 15 e un anno.Le salme delle nove vittime della strage del maltempo sono state portate nella camera mortuaria del Policlinico di Palermo.