Una trappola che ha ucciso nove persone. Due famiglie sterminate mentre cantavano e festeggiavano. In contrada Cavallaro, a Casteldaccia, si fa fatica a immaginare come fosse la situazione prima che ieri sera il Milicia esondasse.c'è un camper trascinato dalla furia dell'acqua che copre le radici degli alberi. E poi c'è la villetta della morte. Ieri sera, intorno alle 22, è stata travolta da quella che il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio definisce una “massa improvvisa di acqua”.Rachele Giordano, 1 anno; Francesco Rughoo, 3 anni; Federico Giordano, 15 anni; la madre Stefania Catanzaro, 32 anni, moglie di uno dei tre sopravvissuti, il nonno Antonino Giordano, di 65, e la moglie Matilde Comito, 57; il figlio Marco Giordano, 32 anni, e la sorella Monia Giordano, di 40; Nunzia Flamia, di 65.Si sono salvati in quattro: Giuseppe Giordano, trascinato dall'acqua fuori dalla villetta si è aggrappato a un albero, Luca Rughoo, la figlia e la nipotina perché erano appena usciti di casa per comprare dei dolci. Circostanza, quest'ultima, che farebbe ipotizzare l'esondazione improvvisa. Forse la pioggia aveva pure iniziato a cadere in maniera meno incessante, tanto da convincere l'uomo a uscire di casa con le bambine.Al lavoro ci sono poliziotti e carabinieri. Cartosio stamani è stato sul posto. Poche parole le sue, solo per confermare la scontata apertura di un'inchiesta e tracciare gli interrogativi a cui si dovrà dare una risposta. Perché si è accumulata l'improvvisa massa d'acqua? Il corso del fiume era ostacolato da qualcosa? Il letto era sgombro da detriti? Un fiume che già una decina di anni fa aveva creato de problemi. E poi c'è il "sospetto" - è l'aggettivo usato dal procuratore Cartosio - delle irregolarità nella costruzione della villetta a ridosso del fiume. Si è costruito tanto e male a Casteldaccia, come in tante altre zone della Sicilia.. Altre abitazioni vicine sono state risparmiate dalla furia dell'acqua. Una donna, Maria Alfano, racconta di essersi ritrovata l'acqua in casa e di essere riuscita ad andare via insieme al marito e alla figlia. Accanto alla villetta della tragedia ce ne sono altre due, anch'esse sommerse, ma evidentemente disabitate al momento dell'esondazione. Poco distanti alcuni residenti, tra cui degli anziani, raccontano della pioggia battente e del fango, ma non si sono accorti dell'esondazione.